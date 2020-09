Coronavirus, in Francia 14.412 nuovi casi e 39 morti. Altri 6mila positivi in Gran Bretagna (Di sabato 26 settembre 2020) I contagi da Coronavirus in Europa restano alti come nei mesi più bui della pandemia. La Francia registra ancora il maggior numero di nuovi casi: sono 14.412 i positivi accertati, quasi 2mila in meno rispetto a due giorni fa, quando i contagi toccarono il record. Anche la Gran Bretagna, dopo il picco dei giorni scorsi, resta sopra i 6mila casi giornalieri: sono 6.042 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 34 nuovi morti. I nuovi contagi registrati ieri erano stati 6.874, con 35 decessi. In Francia aumenta al 7,2% il tasso di positività, in costante crescita dalla settimana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) I contagi dain Europa restano alti come nei mesi più bui della pandemia. Laregistra ancora il maggior numero di: sono 14.412 iaccertati, quasi 2mila in meno rispetto a due giorni fa, quando i contagi toccarono il record. Anche la, dopo il picco dei giorni scorsi, resta sopra igiornalieri: sono 6.042dinelle ultime 24 ore, con 34. Icontagi registrati ieri erano stati 6.874, con 35 decessi. Inaumenta al 7,2% il tasso dità, in costante crescita dalla settimana ...

