Coronavirus in Campania, i dati del 25 settembre: 274 nuovi positivi (Di sabato 26 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 25 settembre dell'unità di Crisi regionale riporta 274 nuovi positivi su 6.104 tamponi effettuati. Ancora in crescita la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. I nuovi positivi ieri sono stati 274 su 6.104, mentre il giorno prima si erano rilevati 253 positivi su 7.579 tamponi.

