Coronavirus, in Brasile superati i 140 mila morti. Sospeso il Carnevale di Rio (Di sabato 26 settembre 2020) Coronavirus, in Brasile sono stati superati i 140mila morti , 140.547, a causa del covid. Lo rileva l'istituto americano Johns Hopkins University. Solo gli Stati Uniti contano più vittime, oltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brasile Coronavirus, ultime notizie. In Germania 2.507 casi e 9 vittime. In Brasile superati i 170mila decessi Il Sole 24 ORE Coronavirus nel mondo: negli Usa superata quota 7 milioni di casi. Salgono i contagi anche in Messico

Coronavirus: America Latina all'Onu, vaccino bene pubblico

(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - L'America Latina e l'Australia hanno chiesto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la solidarietà delle grandi potenze per sopravvivere alla pandemia, in particolare a ...

