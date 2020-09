Coronavirus, il portiere del Genoa Perin positivo con febbre: domani c’è la partita col Napoli (Di sabato 26 settembre 2020) Il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al Covid dopo un tampone effettuato questa mattina. “Perin era a casa con qualche linea di febbre da ieri e questa mattina è risultato positivo”. Lo annuncia il tecnico del Genoa Maran. “La squadra si è allenata regolarmente e partirà per Napoli nel pomeriggio”, ha detto l’allenatore. L'articolo Coronavirus, il portiere del Genoa Perin positivo con febbre: domani c’è la partita col Napoli proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 26 settembre 2020) IldelMattiaè risultatoal Covid dopo un tampone effettuato questa mattina. “era a casa con qualche linea dida ieri e questa mattina è risultato”. Lo annuncia il tecnico delMaran. “La squadra si è allenata regolarmente e partirà pernel pomeriggio”, ha detto l’allenatore. L'articolo, ildelconc’è lacolproviene da Ildenaro.it.

