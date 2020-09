Coronavirus, il nuovo allarme dell’Oms: “Si rischiano due milioni di morti” (Di sabato 26 settembre 2020) Il nuovo allarme dell’Oms: “Si rischiano due milioni di morti. Bisogna agire subito”. ROMA – nuovo allarme dell’Oms sulla pandemia. A margine di un briefing sul Coronavirus, il direttore delle emergenze, Michael Ryan, ha chiesto ai leader mondiali di intervenire per evitare una ripresa del Covid-19. “Negli ultimi nove mesi abbiamo perso un milione di persone e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere un vaccino. Siamo pronti a fare ciò che è necessario per evitare questa cifra?“, si è domandato il membro dell’Oms, riportato dall’Ansa. Che ha aggiunto: “Il momento di agire è adesso. Altrimenti guarderemo a quel numero, e purtroppo ad uno molto più ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) Ildell’Oms: “Siduedi morti. Bisogna agire subito”. ROMA –dell’Oms sulla pandemia. A margine di un briefing sul, il direttore delle emergenze, Michael Ryan, ha chiesto ai leader mondiali di intervenire per evitare una ripresa del Covid-19. “Negli ultimi nove mesi abbiamo perso un milione di persone e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere un vaccino. Siamo pronti a fare ciò che è necessario per evitare questa cifra?“, si è domandato il membro dell’Oms, riportato dall’Ansa. Che ha aggiunto: “Il momento di agire è adesso. Altrimenti guarderemo a quel numero, e purtroppo ad uno molto più ...

