Coronavirus | il momento difficile di Silvio Berlusconi a tre giorni dall’84esimo compleanno – VIDEO

Leggi su newnotizie

(Di sabato 26 settembre 2020)per il leader di Forza Italia. Recuperatosi dalla polmonite, continua a risultare positivo al. Per questo motivoprosegue la propria quarantena ad Arcore, in un isolamento quasi completo (accanto a lui solo la compagna Marta Fascina). E, pur non presentando sintomi rilevanti, il Cavaliere sta vivendo un… L'articolo, ildia tredall’84esimoNewNotizie.it.