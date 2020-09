Coronavirus, il bollettino del 26 settembre: 110 nuovi casi in Sicilia. Lieve calo in Italia (Di sabato 26 settembre 2020) Sono 110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2583 i contagiati, 268 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva e 255 in regime di ricovero ordinario;... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 settembre 2020) Sono 110 ipositivi al Covid19 innelle ultime 24 ore. Salgono così a 2583 i contagiati, 268 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva e 255 in regime di ricovero ordinario;...

