Coronavirus, i DATI di oggi: altri 1.869 nuovi casi positivi, ma non crescono i ricoveri. Situazione sempre confortante (Di sabato 26 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 17 morti, 977 guariti e 1.869 nuovi casi su 104.387 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,79% dei tamponi effettuati, in linea con il dato dei giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (274), Lombardia (256), Lazio (219), Veneto (216), Toscana (110), Sicilia (110), Piemonte (107), Emilia Romagna (99) e Liguria (97). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 308.104 casi totali 35.818 morti 223.693 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 48.593, ma aumenta ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 17 morti, 977 guariti e 1.869su 104.387 tamponi.è risultato positivo l’1,79% dei tamponi effettuati, in linea con il dato dei giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero disono stateCampania (274), Lombardia (256), Lazio (219), Veneto (216), Toscana (110), Sicilia (110), Piemonte (107), Emilia Romagna (99) e Liguria (97). Il bilancio aggiornato adin Italia è di: 308.104totali 35.818 morti 223.693 guariti Il pazienti attualmenteal Covid-19 in Italia sono 48.593, ma aumenta ...

