Coronavirus | epidemiologa Riccardo | ' non è il momento di rilassarsi'

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Più che sorpresa ho pensato che fosse una bella occasione per raccontare l'impegno e le difficoltà nell'affrontare questa crisi. Compresa quella di far capire alla popolazione. Il messaggio; che se anche la curva epi, noi siamo in grado di prenderla a martellate. Basta che tutti abbiano comportamenti responsabili". Ad affermarlo, in un'intervista a 'La Stampa',; Flavia, l'quarantatreenne dell'Iss testimonia del video che l'Oms ha diffuso ieri sui social per rendere omaggio all'Italia per la forza dimostrata nel contrastare l'epidemia. Per questo autunno l'prevede "lunghi turni di lavoro. Ma a marzo non ci torniamo, perché ora sappiamo come affrontare il virus. Basta che nessuno abbassi la guardia". Per ...