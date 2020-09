Coronavirus ed eventi sportivi, CTS: “Non ci sono le condizioni per ulteriori aperture degli stadi al pubblico” (Di sabato 26 settembre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi per vagliare il documento predisposto dalla Conferenza delle Regioni, ed ha negato la possibilità di ulteriori aperture al pubblico per gli eventi sportivi, a partire dagli stadi di calcio. La partecipazione del pubblico agli eventi delle diverse discipline sportive e delle diverse serie, scrive il CTS, rappresenta “la massima espressione di criticita’ per la trasmissione del virus – anche in considerazione del recente avvio dell’anno scolastico, il cui impatto sulla curva epidemica dovra’ essere oggetto di analisi nel breve periodo“. Per questo il Comitato “ritiene che, sulla base degli attuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto piu’ volte ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi per vagliare il documento predisposto dalla Conferenza delle Regioni, ed ha negato la possibilità dial pubblico per gli, a partire daglidi calcio. La partecipazione del pubblico aglidelle diverse discipline sportive e delle diverse serie, scrive il CTS, rappresenta “la massima espressione di criticita’ per la trasmissione del virus – anche in considerazione del recente avvio dell’anno scolastico, il cui impatto sulla curva epidemica dovra’ essere oggetto di analisi nel breve periodo“. Per questo il Comitato “ritiene che, sulla baseattuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto piu’ volte ...

