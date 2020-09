Coronavirus, De Luca punta ancora sulla linea dura: multe di mille euro a chi non porta la mascherina e minaccia di un nuovo lockdown – Il video (Di sabato 26 settembre 2020) «Non ci sono terze vie: se vogliamo convivere con il Coronavirus dobbiamo rispettare rigorosamente le regole». multe da 1.000 euro e l’orizzonte di un nuovo lockdown. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare ai suoi cittadini spronandoli a rispettare le regole anti contagio. Ieri, 25 settembre, i nuovi contagi registrati sono stati 253. «La mascherina va indossata sempre, sulla bocca e sul naso», ha ricordato, con toni simili a quelli usati durante la prima ondata. Nella diretta precedente, il governatore riconfermato aveva riproposto anche la multa da 1.000 euro per chi non la indossa anche all’aperto. «Dopo l’ordinanza – ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) «Non ci sono terze vie: se vogliamo convivere con ildobbiamo rispettare rigorosamente le regole».da 1.000e l’orizzonte di un. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, è tornato a parlare ai suoi cittadini spronandoli a rispettare le regole anti contagio. Ieri, 25 settembre, i nuovi contagi registrati sono stati 253. «Lava indossata sempre,bocca e sul naso», ha ricordato, con toni simili a quelli usatinte la prima ondata. Nella diretta precedente, il governatore riconfermato aveva riproposto anche la multa da 1.000per chi non la indossa anche all’aperto. «Dopo l’ordinanza – ...

