Coronavirus | Cgia | si rischia boom di lavoratori in nero | in Italia sono 3 | 3 mln

La crisi determinata dall’emergenza sanitaria potrebbe far "esplodere" l’esercito degli abusivi e dei lavoratori in nero presenti in Italia oggi pari a 3,3 milioni. Stando alle previsioni dell’Istat, ...

Per la Cgia "una parte di questi esuberi verrà "assorbita" dall'economia sommersa". Gli ultimi dati disponibili dicono che in Italia ci sono oltre 3,3 milioni di occupati in nero e il 38% è al Sud.

La crisi determinata dall’emergenza sanitaria potrebbe far "esplodere" l’esercito degli abusivi e dei lavoratori in nero presenti in Italia oggi pari a 3,3 milioni. Stando alle previsioni dell’Istat, ...Per la Cgia "una parte di questi esuberi verrà "assorbita" dall'economia sommersa". Gli ultimi dati disponibili dicono che in Italia ci sono oltre 3,3 milioni di occupati in nero e il 38% è al Sud.