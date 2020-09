Coronavirus, Cgia: si rischia boom di lavoratori in nero, in Italia sono 3,3 milioni (Di sabato 26 settembre 2020) La crisi determinata dall'emergenza sanitaria potrebbe far 'esplodere' l'esercito dei lavoratori in nero in Italia. Stando alle previsioni dell'Istat entro la fine dell'anno circa 3,6 milioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) La crisi determinata dall'emergenza sanitaria potrebbe far 'esplodere' l'esercito deiinin. Stando alle previsioni dell'Istat entro la fine dell'anno circa 3,6di ...

MILANO - Se la crisi derivante dai lockdown per coronavirus rischia di lasciare fuori dal mercato del lavoro 3,6 milioni di persone, con la prova del nove attesa una volta che verranno meno gli ammort ...

Stando alle previsioni dell'Istat entro la fine dell'anno circa 3,6 milioni di addetti rischiano di perdere il posto. Per la Cgia "una parte di questi esuberi verrà "assorbita" dall'economia sommersa" ...

