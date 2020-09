Coronavirus Calabria: mascherina obbligatoria anche all’aperto (Di sabato 26 settembre 2020) Nuova stretta della governatrice della Calabria per mantenere i contagi da Coronavirus. Jole Santelli con una nuova ordinanza, infatti, ha introdotto importanti misure che resteranno in vigore almeno fino al 7 ottobre. La più importante riguarda l‘uso della mascherina che diventa obbligatoria anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l’uso del dispositivo di protezione. Si tratta in particolare dell’ordinanza n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede: l’obbligo, su tutto il territorio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Nuova stretta della governatrice dellaper mantenere i contagi da. Jole Santelli con una nuova ordinanza, infatti, ha introdotto importanti misure che resteranno in vigore almeno fino al 7 ottobre. La più importante riguarda l‘uso dellache diventaall’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l’uso del dispositivo di protezione. Si tratta in particolare dell’ordinanza n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede: l’obbligo, su tutto il territorio ...

