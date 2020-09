Coronavirus, a Palermo Premio “Coraggio” a presidente Federfarma Bergamo (Di sabato 26 settembre 2020) Gianni Petrosillo, presidente di Federfarma Bergamo, ha ricevuto oggi a Palermo il ‘Premio Coraggio Emanuela Loi’, organizzato dall’International Inner Wheel Distretto 211 Italia Club Palermo Normanna. pc/red Coronavirus, a Palermo Premio “Coraggio” a presidente Federfarma Bergamo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 settembre 2020) Gianni Petrosillo,di, ha ricevuto oggi ail ‘Coraggio Emanuela Loi’, organizzato dall’International Inner Wheel Distretto 211 Italia ClubNormanna. pc/red, a“Coraggio” asu Il Corriere della Città.

Gianni Petrosillo, presidente di Federfarma Bergamo, ha ricevuto oggi a Palermo il ‘Premio Coraggio Emanuela Loi’, organizzato dall’International Inner Wheel Distretto 211 Italia Club Palermo Normanna ...

Coronavirus, in Sicilia 110 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore tra le giornate si venerdì 25 e sabato 26 settembre. Salgono così a 2583 i contagiati, 268 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in t ...

