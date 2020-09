Coronavirus, 1.869 nuovi positivi nonostante i quasi tremila tamponi in meno. Diciassette le vittime. Campania ancora prima per contagi – Il bollettino della protezione civile (Di sabato 26 settembre 2020) Il bollettino del 26 settembre Sono 1.869 i nuovi positivi da Coronavirus segnalati oggi in Italia dal bollettino della protezione civile e del Ministero della Salute. Il trend torna quindi a scendere dopo il record di contagi registrato ieri, 25 settembre con +1.912 casi in 24 ore. In calo anche il numero di decessi con 17 vittime contro le 20 di ieri, per un totale di vittime arrivato a quota 35.818. I nuovi tamponi effettuati sono 104.387, in calo rispetto a ieri, quando erano 107.269. 247 le persone in terapia intensiva, con un leggero aumento pari ad una unità rispetto a ieri (246). Il totale dei ricoveri ordinari ha raggiunto ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Ildel 26 settembre Sono 1.869 idasegnalati oggi in Italia dale del MinisteroSalute. Il trend torna quindi a scendere dopo il record diregistrato ieri, 25 settembre con +1.912 casi in 24 ore. In calo anche il numero di decessi con 17contro le 20 di ieri, per un totale diarrivato a quota 35.818. Ieffettuati sono 104.387, in calo rispetto a ieri, quando erano 107.269. 247 le persone in terapia intensiva, con un leggero aumento pari ad una unità rispetto a ieri (246). Il totale dei ricoveri ordinari ha raggiunto ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 26/09/20 • Attualmente positivi: 48.593 • Deceduti: 35.818 (+17, +0,05%) • Dimessi/Guariti: 223.69… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS, 1.869 CONTAGI IN UN GIORNO: 17 I MORTI - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 settembre: 1.869 nuovi casi e 17 morti - sportli26181512 : Protezione Civile, il bollettino di oggi: +1.869 contagiati. 17 i morti in 24 ore: Ecco il bollettino ufficiale di… - CorSport : ?? #Coronavirus, 1.869 casi e 17 morti in #Italia nelle ultime 24 ore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 869 Coronavirus, i dati – 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 104mila tamponi, 17 morti Il Fatto Quotidiano Coronavirus, 1.869 i nuovi casi, Campania prima regione

portano il totale delle vittime a 35.818. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 104.387 tamponi, per un totale di 10.999.350 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero dell ...

Protezione Civile, il bollettino: 1.869 nuovi contagiati (+875 positivi rispetto a ieri). 17 morti in 24h

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 104.387 tamponi e individuati 1.869 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 48.593, 875 in ...

portano il totale delle vittime a 35.818. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 104.387 tamponi, per un totale di 10.999.350 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero dell ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 104.387 tamponi e individuati 1.869 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 48.593, 875 in ...