Coronavirus, 1.869 i nuovi casi e 17 i decessi, Campania prima regione (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.869 i nuovi casi di Coronavirusregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 17 i decessi cheportano il totale delle vittime a 35.818. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 104.387 tamponi, per un totale di 10.999.350 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 223.693, mentre gli attuali positivi sono 48.593. Ad oggi sono 2.746 i ricoverati con sintomi, di questi 247 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 45.600 persone. La regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, è la Campania (274), seguita da Lombardia (256), ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.869 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 17 icheportano il totale delle vittime a 35.818. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 104.387 tamponi, per un totale di 10.999.350 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 223.693, mentre gli attuali positivi sono 48.593. Ad oggi sono 2.746 i ricoverati con sintomi, di questi 247 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 45.600 persone. Ladove è stato registrato il maggior numero di, nelle ultime 24 ore, è la(274), seguita da Lombardia (256), ...

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS, 1.869 CONTAGI IN UN GIORNO: 17 I MORTI - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 settembre: 1.869 nuovi casi e 17 morti - Corriere : In Italia 1.869 nuovi casi e 17 morti Il bollettino del 26 settembre - Profilo3Marco : RT @FQLive: CORONAVIRUS / I DATI DI OGGI 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 17 morti - Miti_Vigliero : RT @Antonio_Caramia: #26settembre ?1.869 nuovi casi #COVID19italia ??Terapie intensive 247 +3 #Veneto #Campania #Liguria +2 #Puglia #Piemon… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 869 Coronavirus in Italia, il bollettino: lieve calo nei nuovi contagi (1.869 casi), 17 morti e 977 guariti La Stampa Coronavirus, l’ultimo bollettino: 1.869 contagi, 17 morti. Campania regione più colpita

Diminuiscono, seppur di poco, i contagiati da coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sono 1.869. I morti anche in lieve calo, sabato sono 17. Coronavirus, ultimo bollettino: in lieve calo ...

Coronavirus, il bollettino del 26 settembre: 110 nuovi casi in Sicilia. Lieve calo in Italia

Sono 110 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia ... In lieve calo la curva epidemica in Italia: 1.869 casi oggi, contro i 1.912 di ieri, ma con meno tamponi (104.387, circa 3mila meno di ieri).

Diminuiscono, seppur di poco, i contagiati da coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sono 1.869. I morti anche in lieve calo, sabato sono 17. Coronavirus, ultimo bollettino: in lieve calo ...Sono 110 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia ... In lieve calo la curva epidemica in Italia: 1.869 casi oggi, contro i 1.912 di ieri, ma con meno tamponi (104.387, circa 3mila meno di ieri).