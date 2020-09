Conte rinnega Conte e abbatte quota 100 | pensioni e reddito | cambia tutto E Salvini lo azzanna | rivuole la Fornero

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 settembre 2020) IlIIilI. Via100, rimodulazione per ildi cittadinanza. E Matteoannuncia battaglia: «Vogliono tornare alla Legge? La Lega non glielo permetterà». «», parola di Giuseppe. Il presidente del Consiglio interviene al 'Festival dell'economia' di Trento e difende atondo il lavoro fatto dal suo Governo. Sul Recovery plan come sulla scuola, passando per i «perfezionamenti» che vanno messi in campo per migliorare ildi cittadinanza (da incrociare al mondo del lavoro dal 2021) per arrivare anche alla riforma ...