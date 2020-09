Conte “Quota 100 non sarà rinnovata | ora riforma delle pensioni”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Quota 100 è stato un progetto ditriennale per supplire a un disagio sociale che si era creato. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di Quota 100″. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, in collegamento daPalazzo Chigi, nel corso del dibattito “L’Italia e l”Europa” alFestival dell’Economia di Trento.“Il discorso pensionistico credo che sia tra le varie riforme che ci aspettano. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo e fare una lista dei lavori usuranti, e lavorare su questa prospettiva. Non possiamo mettere tutti sullo stesso piano. Dobbiamo avere il coraggio di differenziare”.Sulla questione Immigrazione il presidente del Consiglio dice: “Io credo che nessuno possa pensare che il problema della gestione del flussi ...