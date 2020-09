Conte: “Possiamo vincere la sfida della ripartenza” – VIDEO (Di sabato 26 settembre 2020) L’intervento del premier Conte all’evento dell’Osservatorio ‘Riparte l’Italia’. ROMA – Il premier Conte è intervenuto all’evento organizzato dall’Osservatorio Riparte Italia: “Veniamo da mesi molto difficile. Stiamo affrontando una pandemia inattesa, sconosciuta …. Da presidente del Consiglio sono orgoglioso del comportamento esemplare dimostrato da tutta la comunità italiana …. Non dobbiamo disunirci, sfilacciarsi nel momento della ricostruzione“. “Possiamo vincere la sfida della ripartenza” Il premier Conte si è soffermato anche sulla ripresa del nostro Paese: “Credo che oltre alla resilienza, possiamo vincere anche la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) L’intervento del premierall’evento dell’Osservatorio ‘Riparte l’Italia’. ROMA – Il premierè intervenuto all’evento organizzato dall’Osservatorio Riparte Italia: “Veniamo da mesi molto difficile. Stiamo affrontando una pandemia inattesa, sconosciuta …. Da presidente del Consiglio sono orgoglioso del comportamento esemplare dimostrato da tutta la comunità italiana …. Non dobbiamo disunirci, sfilacciarsi nel momentoricostruzione“. “Possiamolaripartenza” Il premiersi è soffermato anche sulla ripresa del nostro Paese: “Credo che oltre alla resilienza, possiamoanche la ...

