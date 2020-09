(Di sabato 26 settembre 2020) Per garantire pace e stabilita' durature in Libia l'unica strada e' la mediazione dell'Onu, impedendo interferenze ed ingerenze esterne, e dando spazio al dialogo intralibico, haancora

M5S_Europa : La lezione imparata dall'#Italia con la #pandemia ha consentito di tenere sotto controllo la seconda ondata del… - fattoquotidiano : Conte all’Onu: “L’azione sul clima alla base della ripresa sostenibile dopo la pandemia” - FirenzePost : Conte: pandemia può essere opportunità per nuovo inizio, lo ha detto all’Assemblea Onu - massimi04366044 : RT @lauracesaretti1: Finora ci hanno spiegato che 1) il governo Conte era paralizzato causa pandemia 2) il governo Conte era paralizzato… - LuigiMaddaluna : RT @lauracesaretti1: Finora ci hanno spiegato che 1) il governo Conte era paralizzato causa pandemia 2) il governo Conte era paralizzato… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte pandemia

(Teleborsa) - "Il nemico invisibile della pandemia è una tragedia che ci ha cambiato, ma è anche l'opportunità per un nuovo inizio": lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo ...Il premier interviene in video, per parlare di inclusione e cooperazione: dalla pace al digitale, dalla salute al cambiamento climatico, le sfide del futuro vanno affrontate insieme dalla comunità int ...