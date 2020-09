Conte: “L’Italia deve osare e non solo stare in piedi come prima. Ripartiamo soltanto se riparte la scuola” (Di sabato 26 settembre 2020) “Non dobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione” post Covid: “oltre alla sfida della resilienza, possiamo vincere anche quella della ripartenza. Non c’è sfida più importante. Il confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione in che modo utilizzare la storica occasione dei 209 miliardi europei per la spinta a una nuova Italia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un videomessaggio all’evento a Bologna di riparte l’Italia. “L’Italia riparte solo se riparte la scuola“, ha aggiunto Conte, “siamo in giorni cruciali, l’anno scolastico è ripreso in maniera ordinata nel rispetto delle regole” ma “su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) “Non dobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione” post Covid: “oltre alla sfida della resilienza, possiamo vincere anche quella dellanza. Non c’è sfida più importante. Il confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione in che modo utilizzare la storica occasione dei 209 miliardi europei per la spinta a una nuova Italia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un videomessaggio all’evento a Bologna dil’Italia. “L’Italiasela scuola“, ha aggiunto, “siamo in giorni cruciali, l’anno scolastico è ripreso in maniera ordinata nel rispetto delle regole” ma “su ...

NicolaPorro : Ascoltando #Conte, #Gualtieri e #Gentiloni, l’#Italia con il #governo giallorosso avrebbe finalmente avuto voce in… - EGardini : ??Vogliono trasformare l’ Italia nella sala parto dell’Africa! Come detto, il governo aveva solo rimandato a dopo el… - MediasetTgcom24 : Conte: 'Io al Quirinale? Penso solo a dove sarà l'Italia nel 2023' #giuseppeconte - fattoquotidiano : Conte: “L’Italia deve osare e non solo stare in piedi come prima. Ripartiamo soltanto se riparte la scuola” - Riparte_Italia : RT @repubblica: Fase 3, Conte: 'L'Italia riparte solo se riparte la scuola'. Zingaretti: 'Lockdown? Senza regole finiamo lì' -