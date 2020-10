Conte all’Onu: “L’Italia metterà la ricerca sul vaccino anti Covid a disposizione di tutti i popoli” (Di sabato 26 settembre 2020) Conte all’Onu. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un videomessaggio è intervenuto alla 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite: “Mi rende orgoglioso in particolare poter dire anche che il nostro contributo e la nostra ricerca saranno patrimonio collettivo: il vaccino verrà messo a disposizione di tutti i popoli”. “La pandemia ha sconvolto le nostre esistenze e le nostre abitudini consolidate, ha soffocato l’economia mondiale costringendoci a interrompere le relazioni sociali e a limitare le nostre libertà. Questa tragedia ci ha cambiati, ma si consegna anche l’opportunità di un nuovo inizio, che sta a noi cogliere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 26 settembre 2020)all’Onu. Il presidente del Consiglio Giuseppecon un videomessaggio è intervenuto alla 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite: “Mi rende orgoglioso in particolare poter dire anche che il nostro contributo e la nostrasaranno patrimonio collettivo: ilverrà messo adii popoli”. “La pandemia ha sconvolto le nostre esistenze e le nostre abitudini consolidate, ha soffocato l’economia mondiale costringendoci a interrompere le relazioni sociali e a limitare le nostre libertà. Questa tragedia ci ha cambiati, ma si consegna anche l’opportunità di un nuovo inizio, che sta a noi cogliere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, ...

