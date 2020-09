Conferenza stampa Pioli: «Settimana importante. Colombo è maturo» (Di sabato 26 settembre 2020) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Crotone-Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Crotone. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 Settimana importante – «Questa è una Settimana importante, sono soddisfatto di quello che stiamo facendo ma ora ci aspettano sette giorni cruciali perché la sfida di domani, la gara colo lo Spezia e l’ultimo preliminare hanno molta importanza. Poi avremo la possibilità di rifiatare con la sosta». TONALI – «Credo che i nostri quattro centrocampisti si possano sposare bene per caratteristiche di tutti, dobbiamo avere centrocampisti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Stefanoha parlato alla vigilia di Crotone-Milan Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Crotone. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24– «Questa è una, sono soddisfatto di quello che stiamo facendo ma ora ci aspettano sette giorni cruciali perché la sfida di domani, la gara colo lo Spezia e l’ultimo preliminare hanno molta importanza. Poi avremo la possibilità di rifiatare con la sosta». TONALI – «Credo che i nostri quattro centrocampisti si possano sposare bene per caratteristiche di tutti, dobbiamo avere centrocampisti ...

