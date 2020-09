Conferenza stampa Maran: «Perin positivo al Covid, giocherà Marchetti» (Di sabato 26 settembre 2020) Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match di campionato contro il Napoli Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico rossoblu: INDISPONIBILI – «Agli indisponibili, oltre a Sturaro, Cassata, Criscito e Jagiello, si è aggiunto Perin che è positivo al tampone. Dobbiamo parlare col dottore, visto che era a casa con un po’ di febbre. L’ho saputo pochi minuti fa. I ragazzi hanno fatto il loro allenamento con serenità, spingendo. Dobbiamo un po’ rivedere l’organizzazione». FORMAZIONE – «Come ogni settimana, ho bisogno di tutto il tempo necessario. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Rolando, allenatore del Genoa, ha parlato inin vista del match di campionato contro il Napoli Rolando, allenatore del Genoa, ha parlato inin vista del match contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico rossoblu: INDISPONIBILI – «Agli indisponibili, oltre a Sturaro, Cassata, Criscito e Jagiello, si è aggiuntoche èal tampone. Dobbiamo parlare col dottore, visto che era a casa con un po’ di febbre. L’ho saputo pochi minuti fa. I ragazzi hanno fatto il loro allenamento con serenità, spingendo. Dobbiamo un po’ rivedere l’organizzazione». FORMAZIONE – «Come ogni settimana, ho bisogno di tutto il tempo necessario. ...

