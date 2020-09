Comune di Salerno | si contano i danni del tornado VIDEO

Leggi su anteprima24

Circa 200 alberi abbattuti, 80 auto danneggiate e diverse strutture come la palestra Palumbo, il Pattinodromo, la piazzetta davanti alla scuola Carlo Alberto Alemagna, il Parco del Galiziano e anche il muro di un'abitazione che è stato sventrato. Non c'è ancora una stima definitiva dei, ma il sindaco Vincenzo Napoli, nel fare un bilancio di quanto accaduto ieri quando la città diè stata attraversata da un, ha sottolineato che la forza del vento è stata tale da avere la meglio anche su pali in cemento e fortificati come quelli dell'illuminazione pubblica, a testimonianza che non è colpa del cattivo stato di salute o della manutenzione del verde pubblico, additati da qualcuno come ...