Come la mettiamo con il punto stampa di Berlusconi dopo le dimissioni dal S.Raffaele, visto che è ancora positivo? (Di sabato 26 settembre 2020) Lo avevamo spiegato, forse facendo un po’ gli uccelli del malaugurio. Ma essere dichiarati clinicamente guariti dal coronavirus, non significa essere negativizzati dal virus. Per questo non abbiamo colto con sorpresa la notizia di Silvio Berlusconi ancora positivo, nonostante siano passati ormai alcuni giorni dal suo ricovero in ospedale (23 giorni dalla scoperta della positività) e nonostante, subito dopo le dimissioni dal San Raffaele, abbia fatto un punto stampa con alcune decine di giornalisti proprio davanti all’ospedale. LEGGI ANCHE > Dichiararsi clinicamente guariti, non significa non essere più contagiosi Berlusconi ancora positivo al coronavirus, e il ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 26 settembre 2020) Lo avevamo spiegato, forse facendo un po’ gli uccelli del malaugurio. Ma essere dichiarati clinicamente guariti dal coronavirus, non significa essere negativizzati dal virus. Per questo non abbiamo colto con sorpresa la notizia di Silvio, nonostante siano passati ormai alcuni giorni dal suo ricovero in ospedale (23 giorni dalla scoperta della positività) e nonostante, subitoledal San, abbia fatto uncon alcune decine di giornalisti proprio davanti all’ospedale. LEGGI ANCHE > Dichiararsi clinicamente guariti, non significa non essere più contagiosial coronavirus, e il ...

simonebaldelli : Sul #Referendum informazione sbilanciata e carente a danno di #IoVotoNO. Oggi lo dice @AGCOMunica. Io lo denuncio… - heronchiId : tra poco è natale ma ho la mente ferma a marzo come la mettiamo - AntonelloCocco4 : RT @marattin: Anno 20XY. “Ti ricordi quando l’Italia si riempì di populisti? Quelli che urlavano slogan come ‘riduciamo gli stipendi alla c… - 1237171aa : RT @marattin: Anno 20XY. “Ti ricordi quando l’Italia si riempì di populisti? Quelli che urlavano slogan come ‘riduciamo gli stipendi alla c… - Stefytassinari : RT @marattin: Anno 20XY. “Ti ricordi quando l’Italia si riempì di populisti? Quelli che urlavano slogan come ‘riduciamo gli stipendi alla c… -

Ultime Notizie dalla rete : Come mettiamo Recovery Fund, Provenzano: 34% dei fondi UE al Sud, ora mettiamo in campo buoni progetti EuNews Quando l’Inps di Pasquale Tridico scriveva note ufficiali per smentire l’aumento del suo stipendio

La bolla è esplosa quando il quotidiano La Repubblica ha riferito dell’aumento stipendio Tridico, il presidente dell’Inps, esecutore materiale dell’erogazione di misure come il reddito di cittadinanza ...

La bolla è esplosa quando il quotidiano La Repubblica ha riferito dell’aumento stipendio Tridico, il presidente dell’Inps, esecutore materiale dell’erogazione di misure come il reddito di cittadinanza ...