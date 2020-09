Come creare lanterne decorative per Halloween: riciclo barattoli di latta (Di sabato 26 settembre 2020) Volete realizzare qualcosa di veramente unico per abbellire la vostra casa, in occasione di Halloween? Ecco Come realizzare delle lanterne, riciclando dei barattoli di latta. 1-8. Paurose lanterne dipinte Con dei banali barattoli di latta delle conserve, accuratamente svuotati dal loro contenuto, lavati e asciugati, potete creare delle paurose lanterne. Vi basterà dipingere l’esterno del barattolo con una vernice acrilica di colore nero o di colore arancione e lasciare asciugare. Quando la superficie sarà completamente asciutta, con un punteruolo realizzare la scritta o la figura desiderata e inserire all’interno del recipiente, una piccola candela con il supporto di metallo. La luce che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 26 settembre 2020) Volete realizzare qualcosa di veramente unico per abbellire la vostra casa, in occasione di? Eccorealizzare delle, riciclando deidi. 1-8. Paurosedipinte Con dei banalididelle conserve, accuratamente svuotati dal loro contenuto, lavati e asciugati, potetedelle paurose. Vi basterà dipingere l’esterno del barattolo con una vernice acrilica di colore nero o di colore arancione e lasciare asciugare. Quando la superficie sarà completamente asciutta, con un punteruolo realizzare la scritta o la figura desiderata e inserire all’interno del recipiente, una piccola candela con il supporto di metallo. La luce che ...

Fedez : @godhanks_ Non volevo creare scompiglio ?? non prendetemi come fonte certa perché mi sa che ne sapete più voi di me ?? - giulialice : questa cosa di guardare sempre agli altri, di volerli imitare, di copiarli, di volere la loro creatività, di essere… - __goodasgold : RT @halemeown: ma anche volendo come avremmo potuto fare? come può essere colpa di noi fan di sçk ? le serie vanno in onda in giorni divers… - bIacksIupin : @wordsthvtbind ma sai cosa minchia me ne frega di trilli? potrebbe essere lei come pinocchio, il concetto di base r… - halemeown : ma anche volendo come avremmo potuto fare? come può essere colpa di noi fan di sçk ? le serie vanno in onda in gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Come creare Come creare un sito web: guida per principianti MBnews I nomi americani più diffusi in Italia

Quando arriva il momento di scegliere il nome per il figlio in arrivo, le coppie entrano nel panico. Se da una parte si tratta di una delle scelte più divertenti ed entusiasmanti che si fanno durante ...

Quando arriva il momento di scegliere il nome per il figlio in arrivo, le coppie entrano nel panico. Se da una parte si tratta di una delle scelte più divertenti ed entusiasmanti che si fanno durante ...