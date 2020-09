Col freddo arrivano i primi malanni di stagione | esperti | “Cominciamo la battaglia dell’inverno” | “quest’anno però la situazione è falsata”

(Di sabato 26 settembre 2020) Gli sbalzi di temperatura aumentano le probabilità di “di” e, di conseguenza, “avremo almeno 100 mila casi di forme simil-influenzali“: sintomi anche banali ma che, in questo anno di pandemia, “creeranno allarme e un possibile sovraccarico dei laboratori per l’esecuzione di tamponi. E’ la prima prova: cominciamo ladell’inverno“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute, il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. “Siamo nella fase preliminare di quella che sarà lainfluenzale. Quindi, innanzitutto ci saranno queste forme simil influenzali, quelle un po’ più banali“. “Magari saranno manifestazioni con un solo sintomo che però ...

fvllingaway : sto morendo di freddo ma resisto col mio pigiama estivo - discutiamo : @Dio @Terra_Pianeta Una zuppa di lenticchie da 'Lu socciu' col freddo va giù meglio. #Castelluccio merita sempre e… - Gaia_Mai_ : Non mi voglio lamentare del freddo però avrei preferito essere prima informata perché insomma c’è la neve sulle mon… - kamistokaze : sbatti il freddo ma l'odore di quest'aria col cielo grigietto e il venticello mi fa godere da pazzi - AlessandroFanet : RT @GianpaoL0: Avete appena finito di lamentarvi per il caldo, e già iniziate col freddo. Qualcuno che abbia voglia di farlo perché la #can… -

Due alpinisti olandesi sono bloccati da venerdì nel bivacco Grappein, a quota 3.100 metri, nel massiccio del Gran Paradiso. Sono in buone condizioni di salute, seppur infreddoliti, ma il maltempo non ...In un articolo precedente, ci siamo occupati di come bisogna prendersi cura delle piante da interno con l’arrivo del freddo. Infatti, il cambio di stagione crea un grande condizionamento e modifica ra ...