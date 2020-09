Cina: tre morti per l’incendio scoppiato nella struttura Huawei (Di sabato 26 settembre 2020) Tre persone sono state trovate morte dopo che un enorme incendio e’ scoppiato in una struttura in costruzione appartenente al gigante tecnologico Huawei nella citta’ cinese di Dongguan. L’incendio e’ scoppiato in un edificio dove Huawei sta sviluppando una base di ricerca. Le vittime sono state identificate come dipendenti della societa’ di gestione del parco industriale, ha detto il governo. L’incendio e’ stato spento grazie all’intervento di 140 vigili del fuoco. Il governo ha detto di aver avviato un’indagine. Huawei, in una dichiarazione sull’account social ufficiale dell’amministrazione comunale, ha affermato che l’edificio era una “struttura in acciaio e che non ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Tre persone sono state trovate morte dopo che un enorme incendio e’in unain costruzione appartenente al gigante tecnologicocitta’ cinese di Dongguan. L’incendio e’in un edificio dovesta sviluppando una base di ricerca. Le vittime sono state identificate come dipendenti della societa’ di gestione del parco industriale, ha detto il governo. L’incendio e’ stato spento grazie all’intervento di 140 vigili del fuoco. Il governo ha detto di aver avviato un’indagine., in una dichiarazione sull’account social ufficiale dell’amministrazione comunale, ha affermato che l’edificio era una “in acciaio e che non ...

