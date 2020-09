"Ci sono 100mila casi in arrivo": così si può scatenare il panico (Di sabato 26 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Una sindrome parainfluenzale, simile per i sintomi al Covid-19, metterà a letto migliaia di italiani: ''In arrivo 100mila casi'', rivela il virologo Fabrizio Pregliasco Non c'è solo il Covid in questo bislacco 2020. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, col sopraggiungere dei primi freddi non mancheranno le cosiddette ''sindromi parainfluenzali'', ovvero, forme virali ''cugine dell'influenza vera e propria'' che metteranno a letto migliaia di persone. ''sono in arrivo 10mila casi, dai 4 agli 8 milioni di italiani ne saranno colpiti'', è la stima approssimata dall'esperto. Una sindrome simil-influenza Chiariamolo fin da principio: non si tratta di una malattia letale che decimerà la popolazione. Onde evitare proclami ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Una sindrome parainfluenzale, simile per i sintomi al Covid-19, metterà a letto migliaia di italiani: ''In'', rivela il virologo Fabrizio Pregliasco Non c'è solo il Covid in questo bislacco 2020. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, col sopraggiungere dei primi freddi non mancheranno le cosiddette ''sindromi parainfluenzali'', ovvero, forme virali ''cugine dell'influenza vera e propria'' che metteranno a letto migliaia di persone. ''in10mila, dai 4 agli 8 milioni di italiani ne saranno colpiti'', è la stima approssimata dall'esperto. Una sindrome simil-influenza Chiariamolo fin da principio: non si tratta di una malattia letale che decimerà la popolazione. Onde evitare proclami ...

InMonsterland : @corrado611 @GuidoCrosetto Infatti la sperequazione non sono i 62k... Ma anche 100mila... Leggi bene i miei concetti ;) - AlfonsoTax2 : Premesso che essendo difficile controllare la gente negli stadi sono favorevole ad aspettare. Ma parlare di 'Mai co… - Ale74terni : @FrancescoLopane @claudeger55 Non è cosi...fino a luglio la media era sui 75mila...oggi 90mila,da 3gg sopra i 100mi… - Nicolet20666 : Sapete quanto mi ha chiesto il prete per benedire l'urna con le ceneri di mio padre, prima di metterla nel loculo?… - EureosCriss : Contro i 'Furbetti' ... I giallorossi sono allo studio di un premio destinato a chi risulta essere tra i primi 100m… -

Ultime Notizie dalla rete : sono 100mila "Ci sono 100mila casi in arrivo": così si può scatenare il panico il Giornale Sbloccato il contratto della sanità privata, risposta per 100mila lavoratori

Via libera di Aiop, ovvero l’Associazione italiana ospedalità privata, e di Aris (Associazione religiosa istituti socio sanitari) alla firma della preintesa siglata a giugno per il rinnovo del contrat ...

Coronavirus in Toscana: 110 nuovi casi e 1 decesso

Centodieci nuovi positivi Covid-19 segnalati nelle ultime ventiquattro ore – 61 identificati in corso di tracciamento per sospetto diagnostico, altri 49 da attività di screening - e il decesso di un a ...

Via libera di Aiop, ovvero l’Associazione italiana ospedalità privata, e di Aris (Associazione religiosa istituti socio sanitari) alla firma della preintesa siglata a giugno per il rinnovo del contrat ...Centodieci nuovi positivi Covid-19 segnalati nelle ultime ventiquattro ore – 61 identificati in corso di tracciamento per sospetto diagnostico, altri 49 da attività di screening - e il decesso di un a ...