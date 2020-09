“Chi potrebbe essere il killer”. Omicidio Daniele e Eleonora, la nuova pista su ‘Andrea’: cosa si è scoperto (Di sabato 26 settembre 2020) La frase pronunciata da Eleonora Manta prima di essere assassinata insieme al fidanzato Andrea De Santis ha aperto la strada agli inquirenti sulla ricerca del killer. “Fermati, Andrea”, è stata la frase sentita dai testimoni nei momenti concitati dell’Omicidio. La coppia è stata uccisa la notte tra il 21 e il 22 settembre a Lecce in un condominio nei pressi della stazione, in via Montello, nel quartiere Rudiae. L’ipotesi più accreditata è che le due vittime conoscessero il loro assassino, al quale hanno aperto la porta mentre stavano cenando. L’arbitro, infatti, aveva le ciabatte ai piedi e un paio di pantaloncini, mentre la ragazza è stata trovata sul pianerottolo di casa.



Daniele è riuscito a fuggire sulle scale, al piano inferiore, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 settembre 2020) La frase pronunciata daManta prima diassassinata insieme al fidanzato Andrea De Santis ha aperto la strada agli inquirenti sulla ricerca del killer. “Fermati, Andrea”, è stata la frase sentita dai testimoni nei momenti concitati dell’. La coppia è stata uccisa la notte tra il 21 e il 22 settembre a Lecce in un condominio nei pressi della stazione, in via Montello, nel quartiere Rudiae. L’ipotesi più accreditata è che le due vittime conoscessero il loro assassino, al quale hanno aperto la porta mentre stavano cenando. L’arbitro, infatti, aveva le ciabatte ai piedi e un paio di pantaloncini, mentre la ragazza è stata trovata sul pianerottolo di casa.è riuscito a fuggire sulle scale, al piano inferiore, ma ...

stefanobellelli : La mia opinione sullo homeschooling: il 99% di chi potrebbe farlo, non lo fa; il 99% di chi lo fa, non è in grado di farlo. - UrizenPlayer22 : @VezzoliNarciso Certo, ma che sprone potrebbe essere limitare i diritti di tutti? Io rigo dritto, perché devo subir… - firewall76 : @MaxPettinato @cmdotcom cosa pretendi: nemmeno sono a conoscenza che la modella in questione ha dato in gestione la… - Gianfra05439186 : @sognatr36892084 Sei sicura..ma io non riesco a capire chi potrebbe essere..???????? - bastardo42 : Potrebbe andare peggio, potrebbe impugnare il verdetto a novembre ..indovinate chi decide in quel caso? ..ecco, br… -

Ultime Notizie dalla rete : “Chi potrebbe Smart Manufacturing: da Schneider Electric il 14 e 22 ottobre due giornate virtuali per scoprire il futuro dell'industria Fortune Italia