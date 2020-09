Chi è Jens-Petter Hauge, il norvegese del Bodo/Glimt che ha stregato il Milan. Ma quel precedente… (Di sabato 26 settembre 2020) Jens-Petter Hauge, esterno offensivo classe ’99, ha impressionato dal vivo la dirigenza del Milan nella partita di Europa League disputata con la maglia del Bodo/Glimt. Un gol e un assist. Tanto è bastato per diventare obiettivo dei rossoneri. Una prestazione davvero convincente, tanta qualità. Calabria e Kessié hanno visto davvero i sorci verdi contro l’esplosivo calciatore dei giallo-neri. Il ragazzo era noto da tempo agli scout del Milan, ma la partita sfoderata non ha fatto altro che accelerare la trattativa. I primi contatti ci sono stati e l’intesa è abbastanza vicina. Chi è Jens-Petter Hauge Hauge, autore di 14 gol in 17 partite del ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020), esterno offensivo classe ’99, ha impressionato dal vivo la dirigenza delnella partita di Europa League disputata con la maglia del. Un gol e un assist. Tanto è bastato per diventare obiettivo dei rossoneri. Una prestazione davvero convincente, tanta qualità. Calabria e Kessié hanno visto davvero i sorci verdi contro l’esplosivo calciatore dei giallo-neri. Il ragazzo era noto da tempo agli scout del, ma la partita sfoderata non ha fatto altro che accelerare la trattativa. I primi contatti ci sono stati e l’intesa è abbastanza vicina. Chi è, autore di 14 gol in 17 partite del ...

