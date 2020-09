Chi è Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi? Il segreto della coppia perfetta [FOTO] (Di sabato 26 settembre 2020) Gianni Morandi è considerato uno dei maggiori esponenti della musica italiana leggera. Ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. È cantante, musicista e conduttore. Infatti ha condotto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive: nel 2011 e nel 2012. Originario della provincia di Bologna è stato presidente onorario del Bologna F.C. per quattro anni dal 2010 al 2014. La sua è una carriera incredibile e Gianni Morandi è attivissimo sui social, con uno spirito ancora giovanissimo e con ancora numerosi progetti. Il cantante è legato ad Anna Dan e sono la coppia social più seguita, il loro amore è sotto gli occhi di tutti ed è famosa per essere la sua ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 26 settembre 2020)è considerato uno dei maggiori esponentimusica italiana leggera. Ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. È cantante, musicista e conduttore. Infatti ha condotto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive: nel 2011 e nel 2012. Originarioprovincia di Bologna è stato presidente onorario del Bologna F.C. per quattro anni dal 2010 al 2014. La sua è una carriera incredibile eè attivissimo sui social, con uno spirito ancora giovanissimo e con ancora numerosi progetti. Il cantante è legato adDan e sono lasocial più seguita, il loro amore è sotto gli occhi di tutti ed è famosa per essere la sua ...

MazzaliVanna : RT @RaiRadio2: Un volto capace di assorbire la sofferenza e di comunicarla come un pugno nello stomaco a chi quel volto osservava. Verace e… - cocola122 : RT @skichers: “Chi perde denaro, perde molto; chi perde un amico, perde molto di più; chi perde la fiducia in se stesso, perde tutto.” ~ El… - shopfanamazon : RT @skichers: “Chi perde denaro, perde molto; chi perde un amico, perde molto di più; chi perde la fiducia in se stesso, perde tutto.” ~ El… - patriGiancotti : RT @skichers: “Chi perde denaro, perde molto; chi perde un amico, perde molto di più; chi perde la fiducia in se stesso, perde tutto.” ~ El… - anna__toscano : RT @booksmarcopolo: e auguri a noi e a voi che insieme facciamo la MarcoPolo! a chi ha lasciato la torta, GRAZIE ? -