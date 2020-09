Chelsea | Mendy | “Sono primo portiere africano della storia del club Sento grande responsabilità”

(Di sabato 26 settembre 2020) Un onore ma anche unaresponsabilità. Sono questi i sentimenti e le emozioni di Edouard, neo acquisto del, che è stato preso probabilmente per prendere il posto di Kepa in porta. Il calciatore senegalese ha parlato a ESPN del suo approdo a Londra senza nascondere lapressione.: "Sonodel"caption id="attachment 1027447" align="alignnone" width="726"(twitter)/captionIl28enne ha subito parlatotradizione di calciatori africani al: "Molti grandi ...

