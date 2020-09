Chelsea, Lampard: “Nessuna croce su Thiago Silva, sarà fantastico per noi” (Di sabato 26 settembre 2020) “Thiago Silva sarà fantastico per noi, come sono stati incredibili i successi nella sua carriera. Non posso puntargli il dito contro, mi concentro sugli errori. Sono stati evidenti e su questo sono onesto“. Queste le parole di Frank Lampard, allenatore del Chelsea, dopo il pareggio ottenuto al 93′ contro il West Bromwich, che nel primo tempo ha segnato tre reti, di cui una frutto di un errore clamoroso proprio di Thiago Silva. “Nessuna croce su di lui” ribadisce il tecnico, “siamo una squadra e dobbiamo reagire. E nel secondo tempo lo abbiamo fatto“. “Non c’è nulla contro Thiago. Sicuramente ammetterà lo sbaglio. Al di là di quello credo che fosse ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) “saràper noi, come sono stati incredibili i successi nella sua carriera. Non posso puntargli il dito contro, mi concentro sugli errori. Sono stati evidenti e su questo sono onesto“. Queste le parole di Frank, allenatore del, dopo il pareggio ottenuto al 93′ contro il West Bromwich, che nel primo tempo ha segnato tre reti, di cui una frutto di un errore clamoroso proprio di. “Nessunasu di lui” ribadisce il tecnico, “siamo una squadra e dobbiamo reagire. E nel secondo tempo lo abbiamo fatto“. “Non c’è nulla contro. Sicuramente ammetterà lo sbaglio. Al di là di quello credo che fosse ...

