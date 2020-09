“Centrodestra vincente con qualsiasi legge elettorale”: un sondaggio del Corriere terrorizza Pd e M5s (Di sabato 26 settembre 2020) Lega di Matteo Salvini, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia con Silvio Berlusconi sono la maggioranza virtuale alle Camere con qualunque legge elettorale. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. «Indipendentemente dalla soglia di sbarramento, il Germanicum, così come il Rosatellum, assegnerebbe la maggioranza al centrodestra», spiega il sondaggista. Con la soglia al 5%, «Lega, Fdi e Fi otterrebbero 219 seggi alla Camera e 112 al Senato laddove un’eventuale alleanza giallorossa (Pd, M5S e Iv) si attesterebbe a 179 e 86 seggi». «Maggioranza più risicata per il centrodestra con la soglia del 3%: 206 seggi alla Camera e 108 al Senato». In questo caso, prosegue Pagnoncelli, «una ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020) Lega di Matteo Salvini, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia con Silvio Berlusconi sono la maggioranza virtuale alle Camere con qualunqueelettorale. È quanto emerge dall’ultimoIpsos illustrato da Nando Pagnoncelli suldella Sera. «Indipendentemente dalla soglia di sbarramento, il Germanicum, così come il Rosatellum, assegnerebbe la maggioranza al centrodestra», spiega il sondaggista. Con la soglia al 5%, «Lega, Fdi e Fi otterrebbero 219 seggi alla Camera e 112 al Senato laddove un’eventuale alleanza giallorossa (Pd, M5S e Iv) si attesterebbe a 179 e 86 seggi». «Maggioranza più risicata per il centrodestra con la soglia del 3%: 206 seggi alla Camera e 108 al Senato». In questo caso, prosegue Pagnoncelli, «una ...

