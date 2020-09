CDS – La Roma allontana le voci su Massimiliano Allegri

(Di sabato 26 settembre 2020) La prima pagina del Corriere dello Sport si apre con la seconda giornata di campionato di Serie A che sta per entrare nel vivo. La sfida si accende con i debutti di Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi e Antonio Conte. “Entrano gli anti-Pirlo”. Chiaro il riferimento alla lotta scudetto con la Juventus che parte con i favori del pronostico e con le inseguitrici Atalanta, Lazio e Inter pronte a darsi battaglia per il tricolore fino all’ultima giornata. 27/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Spazio anche alla Serie B in cui il Monza di Silvio Berlusconi ha pareggiato contro la Spal (0-0). C’è attesa all’Arechi di Salerno dove arriverà la Reggina. Tornando alla Serie A, ...

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Dotto, giornalista del Corriere dello Sport: "Non voglio pensare che a questo livello si aspetti la partita di domen ...