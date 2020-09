Caso Viviana e Gioele, trovate nuove impronte sul traliccio vicino a dove hanno trovato i corpi (Di sabato 26 settembre 2020) Proseguono le indagini sul tragico Caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello, scomparsi e poi ritrovati senza vita nelle campagne del Messinese lo scorso agosto. Nel corso dell’ultimo sopralluogo sul posto del ritrovamento dei cadaveri sono emerse nuove tracce sul traliccio sotto al quale è stato trovato il corpo della donna. Ancora non si sa a chi appartengano le impronte. Di chi sono le impronte? Lo scorso 8 agosto, dopo 5 giorni di ricerche, il corpo senza vita di Viviana Parisi emergeva dai boschi di Caronia, in provincia di Messina. Si trovava ai piedi di un traliccio, sul quale ieri 25 settembre gli esami della polizia scientifica hanno portato ad una nuova ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 settembre 2020) Proseguono le indagini sul tragicodiParisi e del piccoloMondello, scomparsi e poi ritrovati senza vita nelle campagne del Messinese lo scorso agosto. Nel corso dell’ultimo sopralluogo sul posto del ritrovamento dei cadaveri sono emersetracce sulsotto al quale è statoil corpo della donna. Ancora non si sa a chi appartengano le. Di chi sono le? Lo scorso 8 agosto, dopo 5 giorni di ricerche, il corpo senza vita diParisi emergeva dai boschi di Caronia, in provincia di Messina. Si trovava ai piedi di un, sul quale ieri 25 settembre gli esami della polizia scientificaportato ad una nuova ...

