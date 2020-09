Caso Suarez, spunta la promessa della Juventus all’Università: “Ci manderanno i Primavera” (Di sabato 26 settembre 2020) L'esame di Luis Suarez per avere la cittadinanza italiana continua a far parlare. Nonostante il procuratore capo della Procura di Perugia abbia deciso di fermare le indagini a causa di ripetute violazioni del segreto istruttorio, la vicenda prosegue si arricchisce di ulteriori dettagli come una presunta promessa della Juventus nei confronti dell'Universita che sarebbe confermata dalle intercettazioni.Caso Suarez: spunta un accordo con la Juventuscaption id="attachment 1025733" align="alignnone" width="709" Suarez/captionCome riportato dal Corriere della Sera, lo scorso 11 settembre il direttore dell’Università per stranieri di Perugia, Simone Olivieri, parlando con Lorenzo Rocca, il docente ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) L'esame di Luisper avere la cittadinanza italiana continua a far parlare. Nonostante il procuratore capoProcura di Perugia abbia deciso di fermare le indagini a causa di ripetute violazioni del segreto istruttorio, la vicenda prosegue si arricchisce di ulteriori dettagli come una presuntanei confronti dell'Universita che sarebbe confermata dalle intercettazioni.un accordo con lacaption id="attachment 1025733" align="alignnone" width="709"/captionCome riportato dal CorriereSera, lo scorso 11 settembre il direttore dell’Università per stranieri di Perugia, Simone Olivieri, parlando con Lorenzo Rocca, il docente ...

