Caso Suarez, nuove intercettazioni: "Accordo con la Juventus. Manderà i Primavera"

Caso Suarez – Continua a tener banco il Caso Luis Suarez. Secondo le indagini, l'esame svolto dal numero 9 sarebbe stato falsato. In queste indagini ancora non rientra la Juventus ascoltata solo in quanto informata dei fatti. Ma nelle ultime ore potrebbe essere emersi dettagli pesanti. Il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, nelle scorse ore ha deciso di bloccare l'attività investigativa a tempo indeterminato a causa di ripetute violazioni del segreto istruttorio. Il 'Caso Suarez' però continua a far discutere e anche nelle ultime ore sono spuntati nuovi retroscena.

Caso Suarez, nuova intercettazione

Emergono nuovi particolari nel Caso Luis

