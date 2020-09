Caso Suarez, indagine sospesa. Cantone, ‘Indignato per quanto successo’ (Di sabato 26 settembre 2020) Interrotte le indagini sul Caso Suarez per violazione del segreto istruttorio. L’annuncio da parte del Procuratore capo Raffaele Cantone. Le indagini sul Caso Suarez sono state sospese a tempo indeterminato. La sospensione dell’attività viene disposta per violazioni del segreto istruttorio. Il Procuratore capo Cantone, citato dall’Ansa, si è detto indignato per quanto successo facendo riferimento anche alla assidua e costante presenza dei giornalisti nei pressi degli uffici della Procura. La Procura sospende le indagini sull’esame di Suarez per violazione del segreto istruttorio La notizia arriva dall’ANSA, che riferisce la decisione della di sospendere le indagini sul Caso ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) Interrotte le indagini sulper violazione del segreto istruttorio. L’annuncio da parte del Procuratore capo Raffaele. Le indagini sulsono state sospese a tempo indeterminato. La sospensione dell’attività viene disposta per violazioni del segreto istruttorio. Il Procuratore capo, citato dall’Ansa, si è detto indignato persuccesso facendo riferimento anche alla assidua e costante presenza dei giornalisti nei pressi degli uffici della Procura. La Procura sospende le indagini sull’esame diper violazione del segreto istruttorio La notizia arriva dall’ANSA, che riferisce la decisione della di sospendere le indagini sul...

ilfoglio_it : Tre anni fa Cantone chiedeva regola chiare per evitare la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto. Oggi… - Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - pisto_gol : Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti d… - KongoSauvage : RT @pisto_gol: Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti da Exor-1… - albemutti : RT @pisto_gol: Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti da Exor-1… -