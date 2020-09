Caso Suarez, il docente: "Sfruttiamo il Covid. Non facciamo entrare nessuno" (Di sabato 26 settembre 2020) Nuove intercettazioni telefoniche incastrano il docente dell'Università di Perugia che ha interrogato Suarez. Leggi su 90min (Di sabato 26 settembre 2020) Nuove intercettazioni telefoniche incastrano ildell'Università di Perugia che ha interrogato

pisto_gol : Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti d… - ilfoglio_it : Tre anni fa Cantone chiedeva regola chiare per evitare la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto. Oggi… - Corriere : Il caso Suarez, ecco le chat: «I legali della Juve ci portano i giocatori della Primavera» - stevedire : RT @ErmesAntonucci: Sul Corriere di oggi nuove intercettazioni coperte da segreto sul caso Suarez. A fianco la notizia della decisione di C… - sportli26181512 : Juve e caso Suarez: la risposta di Pirlo: 'Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, meglio della passata:...… -