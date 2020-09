Caso Suarez, il direttore dell’Ateneo: “Sfruttiamo il Covid, esame senza pubblico” (Di sabato 26 settembre 2020) Caso Suarez, le intercettazioni. Il direttore dell’Ateneo: “Dopo Suarez ci mandano i calciatori della Primavera”. PERUGIA – Sono state pubblicate dal Corriere della Sera le prime intercettazioni del Caso Suarez. Nel mirino degli inquirenti sono finiti i colloqui telefonici tra il direttore dell’Ateneo, Simone Olivieri, e il docente Lorenzo Rocca. “Ho parlato con gli avvocati della Juventus , dopo Suarez facciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera“, le prime parole del direttore dell’Università che poi ha aggiunto: “Possiamo sfruttare ‘sta cosa del Covid che il pubblico non può entrare“. La chiamata di Paratici Il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020), le intercettazioni. Ildell’Ateneo: “Dopoci mandano i calciatori della Primavera”. PERUGIA – Sono state pubblicate dal Corriere della Sera le prime intercettazioni del. Nel mirino degli inquirenti sono finiti i colloqui telefonici tra ildell’Ateneo, Simone Olivieri, e il docente Lorenzo Rocca. “Ho parlato con gli avvocati della Juventus , dopofacciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera“, le prime parole deldell’Università che poi ha aggiunto: “Possiamo sfruttare ‘sta cosa delche il pubblico non può entrare“. La chiamata di Paratici Il ...

ilfoglio_it : Tre anni fa Cantone chiedeva regola chiare per evitare la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto. Oggi… - Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - pisto_gol : Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti d… - ilcorriereblog : - AngeloLoGiudic4 : @pisto_gol Tutti contro la Juventus per caso Suarez..tutte le procure d'italia si erano già aperte per indagare bas… -