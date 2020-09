Caserta, gli Usa e la Cina nelle esperienze di Luca Marfè e Mario Volpe (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nel rispetto delle norme anti-Covid, Caserta è stata, nella suggestiva cornice dell’Enoteca Generale, terreno d’incontro per un interessante dibattito USA/China. L’evento è stato promosso dall’entourage di Luca Marfè, noto giornalista internazionale, esperto nelle politiche della Casa Bianca, e curato dal promotore culturale Bruno Marfè. Ospite della serata è stato lo scrittore Mario Volpe autore del libro “China Prosit” (Edizioni Diogene) che si è favorevolmente prestato all’interessante colloquio con Luca Marfè, mettendo in luce pregi e difetti della Cina moderna confrontandola con l’America raccontata nel ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel rispetto delle norme anti-Covid,è stata, nella suggestiva cornice dell’Enoteca Generale, terreno d’incontro per un interessante dibattito USA/China. L’evento è stato promosso dall’entourage diMarfè, noto giornalista internazionale, espertopolitiche della Casa Bianca, e curato dal promotore culturale Bruno Marfè. Ospite della serata è stato lo scrittoreautore del libro “China Prosit” (Edizioni Diogene) che si è favorevolmente prestato all’interessante colloquio conMarfè, mettendo in luce pregi e difetti dellamoderna confrontandola con l’America raccontata nel ...

enpaonlus : Caccia alle specie protette, è allarme. 'A Caserta spari contro gli uccelli acquatici' - Sicet_Caserta : FALOTICO (SICET-CISL): “RECOVERY FUND OCCASIONE STORICA PER RIPRENDERE GLI INVESTIMENTI IN ALLOGGI SOCIALI” - muoversincampan : Sull'A1 Roma-Napoli, per lavori, ci sono rallentamenti tra gli svincoli Caianello e Capua verso Napoli.… - occhio_notizie : Dopo la positività al #Covid19 di un dipendente registrato nei giorni scorsi, tutti gli operai entrati in contatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta gli Villaggio del Gusto 2020 a Caserta con i migliori prodotti tipici del territorio Napoli da Vivere Amministrative, gli auguri di Confcommercio Caserta ai neo eletti

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai sindaci neo eletti”, così il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco, all’indomani della tornata elettorale che ha interessato quatto ...

Tre artisti uniti nel segno del fumetto a Grottammare

Diversi per linguaggio e stile, i fumettisti Mara Cerri, Michele Petrucci e Maicol & Mirco si incontrano al MIC – Museo dell'Illustrazione Contemporanea di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai sindaci neo eletti”, così il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco, all’indomani della tornata elettorale che ha interessato quatto ...Diversi per linguaggio e stile, i fumettisti Mara Cerri, Michele Petrucci e Maicol & Mirco si incontrano al MIC – Museo dell'Illustrazione Contemporanea di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.