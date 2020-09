Caro Bukowski | ti sono infinitamente grato per essere stato il mio primo consulente letterario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) di Enrico Picone È l’anno di– da ora in poi B., giusto perché ci si distragga da “B.” altrettanto famosi – centenario della nascita e 26esimo anniversario della morte. Eppure siamo ancora in tempo per porgli delle domande chiave sul nostro rapporto con la letteratura, specie quella del Novecento. Segue adesso una riflessione personalissima sul percorsoche desidero suggerire a chi soffre un rapporto scoraggiante con la lettura. Sento di dover inserire inoltre una seconda premessa, sperando di non peccare di presunzione: raramente mi pento di ciò che ho scelto di leggere. Lasciate dunque che mi presenti in qualità di lettore. Rinnego tutto ciò che ho letto prima dei 24 anni, quando ho iniziato un percorsopartendo proprio da Post Office. Ma ...