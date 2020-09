Carlo Cracco nella bufera. Lo chef travolto dagli insulti: cosa è successo (Di sabato 26 settembre 2020) bufera su Carlo Cracco. Il noto chef ed ex giudice di Masterchef è stato letteralmente subissato di critiche feroci quando ha condiviso sul suo profilo Instagram la provocazione lanciata per appoggiare una iniziativa di per sé più che lodevole. In occasione della Giornata Internazionale contro lo Spreco Alimentare che ricorre il 29 settembre, Cracco ha servito ai suoi clienti solo una porzione della sua famosa e chiacchieratissima pizza. Non una pizza intera ma due terzi per la precisione e questo per riportare l’attenzione sul crescente problema dello spreco alimentare. Ma la trovata non ha però incontrato il consenso del popolo del web, che ha duramente attaccato lo chef sotto al video post pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 settembre 2020)su. Il notoed ex giudice di Masterè stato letteralmente subissato di critiche feroci quando ha condiviso sul suo profilo Instagram la provocazione lanciata per appoggiare una iniziativa di per sé più che lodevole. In occasione della Giornata Internazionale contro lo Spreco Alimentare che ricorre il 29 settembre,ha servito ai suoi clienti solo una porzione della sua famosa e chiacchieratissima pizza. Non una pizza intera ma due terzi per la precisione e questo per riportare l’attenzione sul crescente problema dello spreco alimentare. Ma la trovata non ha però incontrato il consenso del popolo del web, che ha duramente attaccato losotto al video post pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui ...

