La protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l'allerta meteo attualmente in vigore (e che ha un livello di criticità Giallo fino alle 6 di domani mattina, domenica 27 settembre) innalzando il livello di criticità idrogeologica: dalle 6 di domani mattina si passa infatti all'Arancione sull'intero territorio regionale fino alle 6 … L'articolo Campania, nubifragi fino a lunedì: la protezione civile lancia l'allarme Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

