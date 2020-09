Campania, ancora maltempo: l’allerta meteo diventa arancione (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl maltempo si abbatte sulla Campania e la protezione civile proroga l’allerta meteo arancione fino alle 6 di lunedì mattina. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo attualmente in vigore (e che ha un livello di criticità Giallo fino alle 6 di domani mattina, domenica 27 settembre) innalzando il livello di criticità idrogeologica: dalle 6 di domani mattina si passa infatti all’arancione sull’intero territorio regionale fino alle 6 di lunedì 28 settembre. Si prevedono “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, dalla tarda mattinata di domani. Venti da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIlsi abbatte sullae la protezione civile proroga l’allertafino alle 6 di lunedì mattina. La Protezione civile della Regioneha prorogato di ulteriori 24 ore l’allertaattualmente in vigore (e che ha un livello di criticità Giallo fino alle 6 di domani mattina, domenica 27 settembre) innalzando il livello di criticità idrogeologica: dalle 6 di domani mattina si passa infatti all’sull’intero territorio regionale fino alle 6 di lunedì 28 settembre. Si prevedono “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, dalla tarda mattinata di domani. Venti da ...

