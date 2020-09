Camici dalla ditta di Lady Fontana. Il conflitto d’interessi era cosa nota. La moglie del governatore ha organizzato l’affare. E avrebbe passato al fratello i suoi contatti al Pirellone (Di sabato 26 settembre 2020) Che la verità sull’affaire Camici fosse contenuta nei cellulari sequestrati dai pm erano in molti a pensarlo. Pochi, però, avrebbero pensato che proprio dallo smartphone di Roberta Dini, moglie del presidente Attilio Fontana, sarebbero emerse nuove e imbarazzanti rivelazioni. Già perché nel dispositivo della donna, la quale non risulta indagata, sembra esserci la chiave della vicenda che risiederebbe in una serie di messaggi scambiati con il fratello Andrea Dini, patron della Dama spa. “Prova a chiamare l’assessore (Cattaneo di Varese amico di Orrigoni) (…) sembra che siano molto interessati ai Camici (…) questo mi dice l’assessore al Bilancio Caparini”, questo il testo del messaggio inviato il 27 marzo scorso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Che la verità sull’affairefosse contenuta nei cellulari sequestrati dai pm erano in molti a pensarlo. Pochi, però,ro pensato che proprio dallo smartphone di Roberta Dini,del presidente Attilio, sarebbero emerse nuove e imbarazzanti rivelazioni. Già perché nel dispositivo della donna, la quale non risulta indagata, sembra esserci la chiave della vicenda che risiederebbe in una serie di messaggi scambiati con ilAndrea Dini, patron della Dama spa. “Prova a chiamare l’assessore (Cattaneo di Varese amico di Orrigoni) (…) sembra che siano molto interessati ai(…) questo mi dice l’assessore al Bilancio Caparini”, questo il testo del messaggio inviato il 27 marzo scorso ...

